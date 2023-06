Puteri sporite pentru jandarmi în domeniul forestier MODIFICARE… Deputatii au adoptat, la mijlocul acestei saptamani, o propunere legislativa care va impune proprietarilor de paduri implementarea unui sistem de monitorizare video a zonelor forestiere pe care le detin in proximitatea drumurilor forestiere. Acoperirea cheltuielilor va fi facuta de catre stat. De asemenea, se propune ca Jandarmeria sa primeasca atributii de monitorizare si interventie […] Articolul Puteri sporite pentru jandarmi in domeniul forestier apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie anul electoral si politicienii nu stiu ce sa mai faca pentru a-si atrage simpatia votantilor. Unii incep sa bata tot mai des drumurile spre casa, altii aleg sa ramana in Capitala, de unde abordeaza tot felul de teme populiste de discutie, cum ar fi eliminarea pensiilor speciale. Nu e greu…

- Benedict Cumberbatch și familia lui au trecut printr-o sperietura sora cu moartea dupa ce un barbat inarmat cu un cuțit a intrat in curtea casei lor din Londra și a inceput sa strige: „Știu ca te-ai mutat aici”. Jack Bissell, un fost bucatar de la un hotel de lux, a trecut de poarta, a patruns […] Articolul…

- NERVI… Scandal uriaș, miercuri, in timpul ședinței de plen de la Camera Deputaților. Totul ar fi pornit dupa ce deputatul PSD, Adrian Solomon, ar fi avut un schimb mai dur de replici cu un parlamentar AUR cu privire la proiectul privind taxa de solidaritate. Dupa ce s-a ajuns la jigniri, deputatul AUR…

- DISTRACȚIE CU BATAIE!… Parinții unui copil de 15 ani fac acuzații extrem de grave la adresa unui echipaj de jandarmi care l-ar fi batut pe baiat pana a leșinat, aparent, fara motiv! Incidentul extrem de grav a avut loc in ziua de 30 aprilie, in jurul orei 22.00. Minorul de 15 ani se afla in […] Articolul…

- DARZ… Fostul polițist din Huși, luat la ochi de vecini pentru faptul ca de ani de zile, ține pe domeniul public din centrul orașului, o Dacie veche și mancata de rugina, dovedește ca nu degeaba a avut o viața intreaga o funcție in care el dadea ordine cetațenilor, nu invers! Omul pare decis și sa […]…

- CURAȚENIE DE PAȘTE… Mașina unui fost polițist din municipiul Huși, in prezent pensionar, este celebra in oraș! Dar nu pentru frumusețea sau rapiditatea ei, ci pentru ca de ani de zile este de neclintita de pe domeniul public. Nu conteaza ca a mancat-o rugina, ca o fi prins radacini mai ceva ca buruienile…

- CAMPANIE… Inspectorii de munca vasluieni desfașoara, in aceasta perioada, ample controale la hotelurile sau restaurantele din județul Vaslui. Mai exact, controalele au in vedere modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniul securitații și sanatații in munca la angajatorii care desfașoara…

- PROPUNERE… Un proiect de lege depus de un deputat USR prevede ca pe toate mașinile instituțiilor publice din Romania sa fie montate sisteme de localizare și monitorizare GPS. Prin acest proiect se dorește un mai bun control al consumului de combustibil și rezolvarea problemei folosirii mașinilor de…