Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra a ajuns una din cele mai mari economii ale Europei de Est, cu un PIB de peste 300 de miliarde de euro in 2022, in creștere. Numai ca aceasta creștere economica incorporeaza o balanta a comertului exterior in deficit cronic. Spre deosebire de Cehia, Ungaria si Polonia, Romania are o balanta…

- Alpha Bank: Romania are o balanta a comertului exterior in deficit cronic. Cel mai mare deficit este creat de produsele cu tehnologie inaltaRomania, spre deosebire de Cehia, Ungaria si Polonia, are o balanta a comertului exterior cu bunuri in deficit cronic, acutizat de crizele de dupa 2019, cel…

- Romania, spre deosebire de Cehia, Ungaria și Polonia, are o balanța a comerțului exterior cu bunuri in deficit cronic, acutizat de crizele de dupa 2019, arata o analiza a economistului-șef al Alpha Bank, Ella Kallai. Daca ar fi sa se repete situația din 2022, cand deficitul pe intregul an a fost un…

- Susținut de liberali al ultimele alegeri, Nicușor Dan și-a pierdut sprijinul, a declarat prim vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan. El spune ca sunt 3 oameni din PNL care vor fi propuși la candidat pentru Primaria Capitalei. „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie,…

- „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie, e a doua ca importanța dupa Președinția Romaniei și se asemenea vrem sa caștigam Sectorul 1,2, și sa pastram Sectorul 6. Astazi, partidul testeaza trei nume: Sebastian Burduja, Rareș Bogdan și pe Ciprian Ciucu. Este clar ca unul…

- In semestrul 1 din 2023, Romania se afla printre țarile UE cu a treia cea mai redusa rata de ocupare a populației de 15 - 64 ani, 63%, dupa Italia și Grecia și cu a douasprezecea cea mai mare intensitate a muncii masurata ca numar mediu al orelor lucrate de o persoana ocupata, ce a corespuns cu 113…

- Pe final de an, agribusiness-ul din Romania marcheaza cea mai importanta investiție externa: un miliardar ceh controversat, fost premier, a preluat pachetul majoritar de 65% al traderului de cereale East Grain din Cluj, controlat de oameni de afaceri romani și maghiari. In urma tranzacției, Agrofert,…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…