- PARTICIPARE… 150 de sportivi vor reprezenta Romania la Jocurile Europene din Polonia. Printre aceștia se afla și patru sportivi din județul Vaslui: atleta Mirela Lavric (CSM Vaslui) și rugbiștii barladeni Teodor Ursu (“U” Cluj), Alexandru Bucur (SCM Timișoara) și Ana Maria Calin (Poli Iași). Vasluiul…

- DUPA GRATII… Trimiși in spatele gratiilor dupa ce au fost acuzați de viol, loviri și alte violențe, frații Pomet și Calin vin, inca o data, in fața judecatorilor de drepturi și libertațI, cu speranța ca vor scapa de gratii. Instanța a luat act de cererea celor doi, dar a respins-o, ca nefondata. Cei…

- ARESTAT LA… MAJORAT!… Gheorghe Bozomitu, de doar 18 ani, din comuna Bacani, și-a „sarbatorit” majoratul furand din casele a cinci persoane din Barlad! Drept cadou a primit de la procurorul d ecaz o trimitere in judecata, iar judecatorul de drepturi și libertați din Judecatoria Barlad i-a dat și el un…

- NEATENȚIE… Accident cu doua victime, produs in aceasta seara, la orele 18.30, la Barlad, in cartierul Deal, la intersecția strazii Cerbului cu strada 1 Decembrie. Un taxi care venea regulamentar pe Cerbului, a intrat intr-un autoturism care a ieșit brusc, fara a se asigura, de dupa un alt autoturism…

- INVITATIE… Unul dintre cele mai cunoscute cluburi de dans sportiv din tara deschide o filiala la Vaslui. Este vorba despre Dance Energy Iasi, o adevarata pepiniera de campioni. Cursurile vor avea loc in sala de dans de pe strada Podul Inalt, nr. 4, vizavi de Restaurantul VHD, iar inscrierile au inceput…

- APEL… O tanara din Vaslui are nevoie de ajutor pentru a ajunge o clinica din strainatate sau la un medic care poate sa afle ce boala are. Roxana Nastasa are dureri in tot corpul: partea dreapta ii este umflata, incepand cu fața, gura, gatul și continuand cu mana și piciorul drept. Tanara a primit, de-a…

- CAMPIONI… Juniorii nascuți in anul 2015 de la Real Junior Vaslui au urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Magic Kinder Cup Iași, turneu de fotbal juvenil disputat inaintea Sarbatorilor Pascale. Baieții pregatiți de Sorin Tataru au terminat competiția neinvinși, cu patru victorii și doua rezultate…