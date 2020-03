Stiri pe aceeasi tema

- Forul a considerat ca numeroasele ediții incarcate de momente de violența incalca legislația privind protecția minorilor. Cazul a ajuns pe masa CNA dupa ce forul a primit zeci de reclamații de la telespectatori. „Daca puneți la televizor așa ceva, inseamna ca validați genul acesta de comportament”,…

- Veronica Stegaru, cunoscuta publicului larg și drept soția-vulpița din Blagești, a devenit o adevarata senzație a momentului dupa ce și-a facut apariția la emisiunea Acces Direct, incercand sa iși resolve problemele cu soțul sau, Viorel. Acum s-a aflat cate clase are Veronica!

- Totul a inceput in urma cu peste o luna, atunci cand Veronica Stegaru a lipsit de acasa si i-a spus sotului ca a fost sechestrata si violata. Ulterior s-a dovedit ca totul a fost doar o minciuna a "Vulpitei". De atunci si pana in prezent, viata Veronicai si a sotului ei se deruleaza in direct, sub…

- ACCES DIRECT, IN BUCLUC! DILEMA… Acces Direct intra in bucluc din cauza Vulpitei si a lui Viorel de la Blagesti! Tot mai multe persoane acuza faptul ca cei doi n-ar prea avea discernamant, motiv pentru care maimutareala de la televizor, facuta de o luna de zile, ar fi, nici mai mult, nici mai putin,…

- Vulpita și Viorel Stegaru au devenit virali, astfel incat cineva se ocupa de un cont de Instagram pe care posteaza numeroase poze cu cei doi. Astfel, Veronica Stegaru a devenit mai cunoscuta decat este Andreea Esca. Pe contul de Instagram pe care se posteaza imagini cu ea și cu soțul ei, Viorel,…

- Soarta casniciei lor este in continuare incerta, dat fiind faptul ca soția-vulpița continua cu declarațiile controversate in mediul online. Intr-un video postat pe contul oficial de TIK-TOK al Vulpiței, aceasta marturisește ca o sa divorțeze de soțul ei. Ba mai mult, a facut aceasta declarație in…

- Veronica Stegaru a devenit cunoscuta romanilor ca „soția-vulpița” din Blagești, tanara care a venit la emisiunea Acces Direct pentru a-și spune nemulțumirile legate de soțul ei, Viorel! Totuși, recent s-a aflat ce se intampla cu fetița ei, care are doar cațiva ani!