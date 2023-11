Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminica ca atit timp cit ostaticii luați de Hamas pe 7 octombrie sint in continuare in captivitate, luptele vor continua. „Nu va exista nicio incetare a focului fara intoarcerea ostaticilor noștri. Le spunem acest lucru atit dușmanilor noștri, cit…

- Purtatorul de cuvant al guvernului israelian, Eylon Levy, a reacționat la declarațiile de vineri ale liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, care in discursul sau a amenințat Israelul, dar nu a oferit un raspuns clar la intrebarea daca gruparea șiita libaneza pe care o conduce va deschide in totalitate…

- Purtatorul de cuvant al guvernului israelian, Eylon Levy, a spus intr-un interviu la Digi24 ca operațiunea IDF in Fașia Gaza are ca scop recuperarea celor peste 200 de ostatici ținuți de Hamas și distrugerea organizației teroriste, astfel incat aceasta sa nu mai poata opera niciodata in Gaza.

- Purtatorul de cuvant al guvernului israelian, Eylon Levy, a acuzat duminica, 29 octombrie, organizația islamista palestiniana Hamas ca pastreaza proviziile din enclava pentru militanții sai, in detrimentul civililor din Fașia Gaza, relateaza Sky News."Hamas, regimul care guverneaza Fașia Gaza, este…

- In timpul unui interviu pe care il acorda BBC, Ghazi Hamad, purtatorul de cuvant al gruparii Hamas a fost deranjat de intrebarile repetate referitoare la uciderea civililor israelieni in timpul atacului din 7 octombrie 2023. Potrivit spuselor sale, operațiunea din 7 octombrie a fost una militara, dar…

- Eylon Levy, purtatorul de cuvant al guvernului israelian a declarat in aceasta seara, in direct la Antena 3 CNN, ca Israelul lucreaza cu parteneri internaționali pentru a-i ajuta pe palestinieni sa poata pleca spre zone mai sigure. „Israelul lucreaza cu partenerii internaționali pentru a crea o zona…

- Un anunț important a fost facut in urma cu cateva minute de purtatorul de cuvant militar al Brigazilor Al-Qassam, Abu Ubaida.Purtatorul de cuvant al Al Qassam, Abu Obedia: „Vom vorbi cu inamicul cu limbajul pe care il cunoaște - violența, și am decis sa punem capat terorismului entitații fasciste…