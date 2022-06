Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca miercuri, cel mai probabil, va fi adoptat actul normativ privind reducerea cu 50 de ani a pretului combustibililor la pompa. El a mentionat ca toate benzinariile care vor aplica acest mecanism vor avea aceasta reducere de 50 de bani.…

- Angajarile la stat sunt suspendate de la 1 iulie Sursa: facebook.com/code4romania/photos RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Angajarile la stat sunt suspendate de la 1 iulie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata astazi, de Executiv. Actul normativ prevede ca pâna la finalul acestui an…

- Dan Carbunaru a anuntat ca trei ministere au lansat pana acum 6 apeluri in cadrul PNRR. “In legatura cu apelurile pe care in cadrul PNRR Romania deja a inceput sa le lanseze, sunt sase deja dintre cele 60 alocate in acest an, lansate, la Ministerul Energiei, la Ministerul Dezvoltarii, la ministerul…

- Nicolae Ciuca fuge de inflație și de responsabilitate. Premierul a refuzat, in ziua in care Romania a aflat ca are cea mai mare inflație din ultimele 3 decenii, sa le vorbeasca romanilor despre ce se intampla cu economia in mandatul sau. In schimb, Ciuca l-a trimis pe purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului condus de Nicolae Ciuca, Dan Carbunaru, a anuntat marți, 5 aprilie, ca in sedinta de coaliție de la Palatul Victoria s-a analizat forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pentru protejarea populației, iar liderii coalitiei de guvernare vor prezenta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran…

- Premierul Nicolae Ciuca solicita autoritatilor competente ca orice forma de intimidare a jurnalistilor sa fie investigata, iar vinovatii trasi la raspundere, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Guvernul Romaniei sustine total libertatea presei. Romania este o tara democratica,…