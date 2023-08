Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Eugen Tanasescu a demisionat joi din funcția de purtator de cuvant și consilier media al Arhiepiscopiei Tomisului, dupa ce in presa locala au aparut inregistrari audio in care ar discuta cu o femeie despre o fosta clarvazatoare, fost consul in Israel, care ar fi avut influența asupra Inaltpreasfințitului…

- Mihai Constantin, jurnalist cu peste 20 de ani de experiența in televiziune, va ocupa funcția de purtator de cuvant al Guvernului. Mihai Constantin lucreaza la postul public de televiziune din anul 2002, potrivit TVR. Mihai Constantin a fost colaborator al revistei Academia Catavencu timp de 2 ani.…

- Caz scandalos, la Timișoara! Mai mulți studenți ar fi platit mii de euro pentru o diploma de Bacalaureat falsa. In baza acestor documente, tinerii ar fi fost admiși apoi la Univeristatea Tibiscus. Secretara unitații de invațamant, dar și un student au fost reținuți pentru 24 de ore și urmeaza sa fie…

- Marti, 23 mai 2023, incepand cu ora 12.00, la Universitatea "Bishop Konstantin of Preslav" din Shumen, Bulgaria, va avea loc deschiderea expozitiei "Cod Vizual", cu lucrari semnate de cadre didactice, studenti si masteranzi de la Facultatea de Arte din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a sociologului Theodor Mirel Palada, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta Palada a fost deferit justitiei in dosarul 8925 300 2023, cu obiect "refuzul sau sustragerea de la prelevarea…

- Universitatea Ovidius din Constanta, prin Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, este partener strategic in cadrul proiectului de antreprenoriat studentesc in domeniul turismului: Blue Tourism Opportunities BTO, 2020 1 PL01 KA203 081692, in urma colaborarii cu Institutul National de…