- UPDATE Autoritațile germane au confirmat ca Germania va trimite 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina și va aproba exportul acestora din țarile partenere. Tot astazi, presedintele american Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul…

- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- La Washington, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor, comenteaza AFP, preluata…

- Coreea de Nord a efectuat ”luna trecuta” o livrare de armament grupului paramilitar rus Wagner si ar putea efectua altele, acuza joi un purtator de cuvant al Casei Albe, care avertizeaza cu privire la o crestere a puterii acestei organizatiei paramilitare rusesti. Wagner este pe cale sa devina o putere…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski va fi primit la Casa Alba…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a plecat in Statele Unite. Acolo sint planificate o intilnire cu colegul american Joe Biden și un discurs in Congres, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul președintelui ucrainean. „Plec spre Statele Unite pentru a consolida stabilitatea și capacitatea…