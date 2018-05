Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost condamnat marti la 30 de zile de inchisoare pentru organizarea protestelor fata de politicile presedintelui Vladimir Putin pe 5 mai, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vladimir Putin va fi investit in funcția de președinte al Rusiei pentru a patra oara, luni, dupa ce a caștigat alegerile prezidențiale la 18 martie . Putin se afla la putere de 18 ani, timp in care a fost prim-ministru și apoi președinte al Federației Ruse, dupa o cariera de succes in serviciile secrete,…

- Peste 300 de oameni au fost arestati in intreaga Rusie sambata, in timpul manifestatiilor organizate de opozantul Aleksei Navalnii, cu doua zile inaintea investirii lui Vladimir Putin pentru al patrulea mandat de presedinte, a anuntat organizatia specializata OVD-Info, informeaza AFP. …

- Celebra cantareata si actrita turca Zuhal Olcay a fost condamnata la 10 luni de inchisoare pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan in cursul unui spectacol in 2016, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit publicatiei, Zuhal Olcay (60 de ani) a…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…