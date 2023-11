Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a denuntat miercuri o asa-zisa „stramtorare a limbii ruse” pe teritoriul Republicii Moldova, in pofida faptului ca moldovenii ar avea o atitudine „grijulie si iubitoare” fata de cultura rusa. Ea a declarat ca 80% dintre moldoveni „stiu…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a denuntat miercuri o asa-zisa "stramtorare a limbii ruse" pe teritoriul Republicii Moldova, in pofida faptului ca moldovenii ar avea o atitudine "grijulie si iubitoare" fata de cultura rusa. Ea a declarat ca 80% dintre moldoveni "stiu…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, i-a raspuns purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, care a facut referire la „limba moldoveneasca”, si a afirmat ca exista dovezi stiintifice ca aceasta nu exista, fiind doar limba romana.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a oferit o replica la declarațiile purtatoarei de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zaharova, subliind ca exista dovezi științifice care arata ca limba moldoveneasca nu este o limba separata, ci este, de fapt,…

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a venit cu un comentariu cu privire la decizia autoritaților moldovenești de a bloca accesul la 22 de portaluri de știri in limba rusa. La 24 octombrie, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a decis sa…

- Rusia va lua cu siguranța masuri de raspuns la expulzarea de catre Republica Moldova a șefului "Sputnik Moldova", Vitali Denisov, se precizeaza intr-un comentariu publicat de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, in legatura cu acțiunile antiruse ale autoritaților…

- Moscova reacționeaza la decizia autoritaților de la Chișinau e a-l expulza pe șeful „Sputnik Moldova”, Vitalii Denisov, din R. Moldova. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat decizia drept o „atitudine inadecvata” a autoritaților de la Chișinau fața de procesele…

- Moscova continua sa lanseze noi falsuri in raport cu Republica Moldova și autoritațile statului. De aceasta data, oficialii ruși au declarat ca Statele Unite ale Americii ar urma sa amplaseze in Republica Moldova depozite cu armament pentru transportarea lor ulterioara in Ucraina, transmite Deschide.md…