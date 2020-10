Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Kayleigh McEnany, a anuntat luni ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, relateaza postul CNBC.''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19…

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a anuntat ca a fost testata pozitiv cu coronavirusul SARS-CoV-2. Anuntul survine la trei zile dupa spitalizarea presedintelui american Donald Trump, bolav de COVID-19, relateaza AFP.

- Purtatoarea de cuvant a președintelui Donald Trump, Kayleigh McEnany, a anunțat ca este infectata cu noul coronavirus, in contextul apariției unui focar de infecție la Casa Alba, in urma caruia insuși președintele american s-a imbolnavit de Covid-19, relateaza BBC.

- Kayleigh McEnany, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a spus astazi ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adaugat ca va intra in carantina, potrivit Reuters. „Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui american, Kayleigh McEnany, a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, la cateva zile dupa ce Donald Trump a fost infectat cu virusul, transmite CNN. Presa americana noteaza ca imbolnavirea ei este un alt semn ca virusul se raspandește prin Casa Alba. Intr-o…

- PreședintaComisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca vaintra in autoizolare pana marți, deoarece a intrat in contact cuo persoana care are test pozitiv la coronavirus, informeazaAgerpres, citand Reuters. „Am fost informata ca am participat marțea trecuta la o intalnire la care a…

- Donald Trump va sustine duminica seara o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. Conferinta de presa are loc la o zi dupa ce Trump a acuzat ca „statul paralel” din FDA ar intarzia intentionat vaccinul anti Covid.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte…

- Președintele american Donald Trump a atacat-o luni pe dr. Deborah Birx, coordonatoarea luptei împotriva Covid-19, pe care o acuza ca a cedat presiunii opoziției democrate, fiind prea pesimista în legatura cu evoluția pandemiei, potrivit AFP.Birx a declarat duminica la canalul de știri…