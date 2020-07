Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București, iar echipele mixte de control au dat 60 de amenzi in valoare de 86.800 de lei, potrivit Mediafax. Dintre acestea, 29 de amenzi in valoare de 56.400 de lei au fost date pentru nerespectarea…

- Polițiștii bucureșteni au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica celor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca, scrie Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București,…

- Jandarmii bistrițeni au aplicat din nou amenzi celor care nu respecta masura provind obligativitatea purtarii maștii de protecție in spații publice inchise sau in mijloacele de transport in comun. De aceasta data au fost vizați și calatorii din autobuze. Dupa verificarile organizate pe Valea Someșului,…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, din nou, romanilor sa respecte "distanta fizica de protectie sanitara", avertizand ca "orice crestere semnificativa a numarului de cazuri (de COVID 19 - n.r.) poate sa conduca la noi masuri de restrictii". "Asteptam sa vedem evolutia. Numai pe baza numarului de persoane…

- Pana astazi, 17 aprilie 2020, pe raza județului Alba, 264 persoane se afla in carantina, 442 persoane au ieșit din carantina, 735 persoane sunt izolate la domiciliu, 3790 persoane au ieșit din izolare și 5 persoane au decedat. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- Ziarul Unirea SCUTUL PADURII: Amenzi in valoare de 11.000 de lei și 63 de metri cubi de material lemnos confiscați de la firme din Bistra și Bucium SCUTUL PADURII: Amenzi in valoare de 11.000 de lei și 63 de metri cubi de material lemnos confiscați de la firme din Bistra și Bucium Controalele polițiștilor…

- Doi argeșeni care nu au respectat masura izolarii, plasați in carantina! Ieri s-au dat 375 de amenzi. Instituția Prefectului informeaza ca in ultimele 24 de ore, angajați ai Poliției, Jandarmeriei, Poliției Locale și Armatei au participat la mai multe acțiuni pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis un nou comunicat in care a dat detalii despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus. In comunicatul oficial se anunța ca in ultimele 24 de ore ofițerii din Ministerul Afacerilor Interne au aplicat amenzi in valoare de 21.730.979 de lei…