- Autoritatile turce au impus obligativitatea purtarii mastilor sanitare in public la Istanbul si Ankara, intrucat numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus a inceput sa creasca...

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a avertizat joi ca in capitala Rusiei purtarea mastilor sanitare ar putea fi obligatorie pana in octombrie cand va incepe vaccinarea masiva a populatiei impotriva COVID-19, transmite agerpres.ro.

- "Timpul necesar purtarii mastilor depinde de termenele in care va aparea un vaccin in masa. Potrivit estimarilor, acest lucru ar putea avea loc intre octombrie si februarie anul viitor. Sper ca in octombrie sa primim primele doze de vaccin", a declarat Sobianin, intr-un interviu acordat agentiei ruse…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara incepand de luni, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Lugoj a decis ca de vineri, 17 aprilie, purtarea maștilor sa devina obligatorie, pe tot teritoriul... The post De vineri, este obligatorie purtarea maștilor de protecție intr-o localitate din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Bulgarii vor trebui sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sanitara atunci cand ies din casa incepand de duminica, masura menita sa limiteze raspandirea noului coronavirus, mai ales pe perioada Pastelui, transmite AFP.

- Va informam ca in urma intrunirii de astazi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Giurgiu, a fost adoptata hotararea nr. 14 din 07.04.2020, potrivit careia: Incepand de maine, 08.04.2020, reprezentanții autoritaților publice locale și ai instituțiilor publice cu atribuții in domeniul punerii…

- Incepand de azi, 6 aprilie 2020, purtarea maștii de protecție in spatiul public a devenit obligatorie. Acolo unde nu se poate, pot fi folosite alte materiale de protectie. Local pentru situatii de urgenta al Municipiului Buzau HOTARASTE: Art. 1. in toate mijloacele de transport in comun (autobuze, microbuze…