Stiri pe aceeasi tema

- Regulile si exceptiile privind purtarea mastii sunt stabilite de Ministerul Sanatatii care are ca atributie principala elaborarea de politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativitatii…

- A fost facut public formularul de exprimare a consimțamantului parinților sau tutorilor legali pentru testarea rapida a elevilor, potrivit Agerpres. Parintii trebuie sa bifeze daca sunt de acord cu testarea rapida doar in prezenta lor sau in absenta, la recomandarea personalului medical. Formularul…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a fost criticat de deputata PNL Gabriela Horga ca nu cunoaște legea de funcționare a proiectelor pentru granturi, dar acuza reglementarile facute de fostul ministru PNL al Economiei. „Chiar nimeni din Ministerul Economiei nu cunoaște textul legii care spune ca nu…

- Hotararea de Guvern privind procedura de amanare a ratelor la credite inca nu a aparut in Monitorul oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial in dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor. Potrivit informațiilor transmise Hotnews…

- Începând de miercuri, 27 ianuarie, prin Hotarârea nr. 4/2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, municipiul Câmpia Turzii intra în scenariul verde, iar restricțiile se relaxeaza. Având…

- CHIȘINAU, 24 ian – Sputnik. Persoanele angajate nu pot cumpara prima de asigurare medicala obligatorie in suma fixa in mod individual. Salariații fac parte din categoria de platitori ai primei AOAM in forma de contributie procentuala din salariu si alte recompense, prevazute prin lege. Aceste persoane…

- Avocatul Minodora Ion a precizat ca instanta a stabilit, totodata, ca Raed Arafat ar fi "incalcat unele prevederi legale cuprinse in acte normative de rang superior, respectiv Legea 55 2020 si Hotararea de Guvern 1065 2020ldquo;. Decizia a fost luata, in prima instanta, de completul prezidat de magistratul…