Pungile din plastic au devenit produse contra cost în Japonia Magazinele din Japonia au inceput de miercuri sa factureze pungile din plastic, in virtutea unei reforme legislative intrate in vigoare si care vizeaza limitarea folosirii in exces a acestor ambalaje poluante de catre locuitorii niponi, informeaza AFP.



Magazinele de tip "konbini", minimarketuri de cartier omniprezente in Japonia, sunt libere sa isi fixeze pretul dorit pentru aceste pungi. Pretul lor este simbolic, variind in jurul valorii de 3 yeni (mai putin de 3 eurocenti).



Noua dispozitie pare sa aiba efect. "Imi fac cumparaturile intr-un konbini in fiecare dimineata.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

