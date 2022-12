Stiri pe aceeasi tema

- Nick Radoi a facut, de curand, dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din Mexic. Milionarul a luat o decizie neașteptata in ceea ce o privește pe Madalina Apostol. Nick Radoi a spus care este situația actuala dintre el și partenera sa.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Helmut Duckadam a facut dezvaluiri din viața lui. Inainte de a se face portar de fotbal, acesta a lucrat șapte ani in poliția de frontiera. De altfel, marele sportiv și-a dorit sa fie bodyguard, insa nu a mers pe calea acestei meserii. Iata ce dezvaluiri neașteptate…

- Nea Marin iese la pensie! In exclusivitate pentru Antena Stars, coregraful a oferit primele declarații despre aceasta perioada importanta din viața lui. Acesta este in culmea fericirii și a marturisit ca abia aștepta momentul in care va vedea pe actele lui ca scrie cuvantul „pensionar”. Iata ce a declarat!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Flora Nastase a facut dezvaluiri neașteptate cu ochii in lacrimi despre lupta cu depresia. „Regina Blanurilor” a vorbit despre cine a salvat-o sa scape de aceasta despresie, dar și despre toata credința pe care o are in Dumnezeu. Iata ce a marturisit vedeta!

- Urmeaza o perioada cu multa glorie și bunastare, dar și cu suferința pentru unele zodii. Discrepanța majora dintre cele doua vine dupa schimbarile astrale. Horoscopul zilnic 7 Noiembrie 2022 iți arata cum vor fi influențate astazi toate zodiile de aceste procese. Horoscopul zilnic 7 Noiembrie 2022 BERBEC…

- Raoul spune adevarul despre lucrurile rele, care au aparut in presa despre el. Artistul a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a spus care a fost cel mai greu, dar și cel mai dureros moment pe care l-a trait pana acum.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Diana Matei a oferit detalii emoționante despre viața de familie. Artista se iubește de mult timp cu soțul ei, Marian Cleante. Cum este rasfațata celebra cantareața de partenerul ei. Ce spune blondina despre cel mai greu an pe care l-a avut pana acum.

- Valerie Lungu a confirmat desparțirea de iubit in luna octombrie și se pare ca nu este in nicio graba pentru a incepe o noua relație prea curand. Influencerița a facut dezvaluiri despre viața ei amoroasa și planurile pe care le are pe acest plan, in mediul online.