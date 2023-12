"Pune intrebarea potrivita" pacientilor cu cancer pulmonar. Prima si cea mai frecventa intrebare care i se pune unui pacient cu cancer pulmonar este "Ai fumat?". Raspunsul poate determina uneori cata ingrijire si compasiune i se acorda persoanei in cauza. Asta, pentru ca intrebarea este inradacinata intr-o prejudecata bazata pe mitul ca aceasta boala, cancerul pulmonar, este o "boala a fumatorului". Nu este! Oricin ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

