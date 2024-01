Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului (MNaB) a anunțat integrarea Punctului Muzeal de la Parța in programul educațional școlar, acțiune care are loc in spiritul sarbatoririi Zilei Naționale a Culturii. Astfel, primul eveniment va avea loc in data de 15 ianuarie, la ora 13. Acest pas semnificativ faciliteaza…

- Sute de angajați din Ministerul Culturii și Direcțiile Județene pentru Cultura protesteaza, zilnic, de la ora 12:00, in fața instituțiilor din București și din țara. Ei cer echitate salariala, prin majorarea salariilor la nivelul celorlalte ministere și plata drepturilor salariale restante. Angajații…

- Membrii sindicatelor și angajații neafiliați in sindicate vor intra greva generala, luni, 27 noiembrie, „pentru eliminarea inechitaților salariale și pentru imbunatațirea condițiilor de munca”.„Aceasta acțiune vine in contextul eforturilor constante ale Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii…

- Angajatii institutiilor din Ministerul Muncii intra in greva generala incepand de luni, 27 noiembrie. Ei cer eliminarea inechitatilor salariale si imbunatatirea conditiilor de munca, informeaza Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM). Aceștia considera ca doar prin greva pot atrage atenția…

- Angajati din institutii aflate in subordinea Ministerului Muncii, membri de sindicat, dar si persoane neafiliate organizatiilor sindicale, vor intra, incepand de luni, 27 noiembrie, in greva generala. Anuntul a fost facut duminica, pe Facebook, de catre Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM).„Incepand…

- Joi, 23 noiembrie, angajații instituțiilor prefectului din toata țara vor realiza pichete de protest! Intre orele 10.00-12.00, cei peste 1400 de salariați din prefecturi (funcționari publici și personal contractual) vor inceta lucrul și vor picheta sediile tuturor instituțiilor prefectului din țara!…

- Membrii Sindicatelor anunta ca miercuri va fi o greva de avertisment de doua ore. Ei reclama conditiile actuale de munca, deficitul de personal, salariile inechitabile si neplata orelor suplimentare. Sindicaliștii mai avertizeaza ca, in absenta solutiilor imediate, de saptamana viitoare vor declansa…