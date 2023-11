Stiri pe aceeasi tema

- Bilborul este recunoscut pentru peisajele montane deosebite dar și pentru aerul deosebit de curat. Punctul Gastronomic Local din Bilbor, "Casa VLC" (Principala, 135) aparține soților Vilcan, Sorin și Gabriela care dupa ce s-au intors din strainatate au decis sa se ocupe de turism. Avantajul materiei…

- „Fii in siguranța, un șofer responsabil" este un demers de responsabilizare și conștientizare civica a riscurilor rutiere, destinat tinerilor, lansat de Club Sportiv BIV RALLY TEAM, impreuna cu Secretariatul General al Guvernului. Proiectul, prezent in zece licee din județele Covasna, Harghita și Mureș,…

- O firma din Lupeni care desfasoara activitati pe linie silvica a fost amendata de politisti cu suma de 15.000 lei, dupa ce la sediul acesteia a fost descoperita o cantitate de aproape 100 metri cubi de lemn de foc, fara documente legale. Potrivit informatiilor furnizate de IPJ Harghita, actiunea de…

- Directorul APM Harghita, Domokos Laszlo, a declarat ca in acest an au fost impuscati zece ursi, in baza prevederilor legate de stabilirea cotelor de interventie si preventie. Alte opt exemplare au fost impuscate conform reglementarilor ce vizeaza interventia in cazul ursilor care provoaca pagube in…

- Este probabil cea mai spectaculoasa dintre toate vanatorile, pentru ca se suprapune cu perioada boncanitului, care dureaza intre 10 și 15 zile iar abilitațile și rezistența vanatorilor sunt din plin solicitate. Din cele 45 de fonduri cinegetice din Harghita, Directia Silvica mai gestioneaza trei, astfel…

- Echipa caravanei formata din 8 cicliști a pornit azi spre Cinod, jud. Harghita, unde maine, 16 septembrie, se va da startul oficial. Este pentru a 23-a oara, cand echipa Radio Romania Tg.Mures porneste la pedala pentru a promova frumusețile Transilvaniei si a se intalni cu ascultatorii la ei acasa,…

- Jandarmii au raspuns pozitiv apelului de a se alatura sutelor de romani care doneaza viața, in urma tragicului accident produs la Crevedia. O parte din jandarmii IJJ Harghita s-au deplasat in aceasta dimineața la Centrul Județean de Transfuzie sanguina, unde au donat sange. Intr-un comunicat de presa,…

- In cadrul campaniei de verificare a unitaților de alimentație publica pe perioada sezonului estival, acțiune desfașurata pana la finele acestei luni de Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, au fost identificate mai multe probleme in Harghita. O tabara școlara a fost amendata,…