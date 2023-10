Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Moldovei a avut o prestație extraordinara in aceasta seara la Varșovia, contra selecționatei din Polonia, intr-un meci extrem de important din preliminariile Campionatului European 2024, incheiat la egalitate, 1-1. Ion Nicolaescu a marcat golul sau cu numarul 14 la Naționala, deschizind scorul…

- Naționala Moldovei joaca astazi la Varșovia un meci extrem de important din preliminariile Campionatului European 2024. Adversara noastra este selecționata Poloniei. Partida se va disputa pe stadionul Național din Varșovia de la ora 21:45, transmite Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Jucatorii echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova au fost intimpinați solemn la Varșovia unde au sosit pentru meciul oficial cu Polonia din preliminariile Campionatului European 2024, preconizat pentru 15 octombrie 2023. La intimpinarea solemna a echipei naționale de fotbal a Moldovei și a…

- Tricolorii pot deveni lideri in Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, in cazul unei victorii in fața Belarusului, intr-o partida care se disputa la Budapesta. Meciul este transmis LiveBlog de HotNews.ro.

- Sprijinul militar și economic al Poloniei este indispensabil pentru apararea Ucrainei impotriva agresiunii rusești. Acest parteneriat a fost pus in pericol: guvernul de la Varșovia a interzis importul de grane ucrainene. Prin largirea diviziunilor intre aliați, disputa ii ajunge direct in mainile lui…

- Nici Ucraina, nici Polonia ”nu au nevoie de acest razboi al cerealelor”, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, considerand ca tensiunile sunt alimentate de campania electorala din tara vecina si aliata, potrivit Agerpres . ”Noi nu avem nevoie de acest razboi al cerealelor, si nici…

- Echipa nationala masculina de volei a Romaniei a realizat performanta de a patrunde din nou in primele echipe ale continentului, dupa o pauza de 38 de ani Tricolorii au disputat sfert de finala, la Varna, in Bulgaria, la Campionatul European, intalnind pentru a doua oara in competitie campioana olimpica…

- Varsovia a acuzat luni Minskul si Moscova ca orchestreaza un nou val major migranti menit sa destabilizeze granita Poloniei, limita estica a Uniunii Europene, relateaza AFP, preluata de Agerpres.