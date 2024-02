Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Anastasia Nichita a primit titlul de „Cea mai buna luptatoare a anului 2023 din Europa”. S-a intamplat dupa ce recent luptatoarea a primit o trauma la Campionatul Euripean de Lupte de la București. „N-am reușit sa obțin o medalie, in schimb am primit ceva mai mult”, a scris campioana.

- Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de aur la categoria 55 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe moldoveanca Mariana Dragutan. Fosta campioana europeana U23 si mondiala U23, Andreea Beatrice Ana si-a trecut in palmares al…

- Sportiva romana Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de aur la cat. 55 kg, joi seara, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe Mariana Dragutan (Republica Moldova).

- Sportivul roman Denis Florin Mihai a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, stilul greco-roman, marti, la Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucuresti, dupa ce l-a invins pe georgianul Nugzari Turtumia.Mihai, aflat pe locul 4 in clasamentul mondial al categoriei, medaliat cu bronz…

- Denis Florin Mihai, 21 de ani, s-a impus azi in meciul pentru medalia de bronz cu 9-0 in fața numarului 1 al categoriei 55 de kilograme, stilul greco-roman, georgianul Nugzari Tsurtsumia. Campionatele Europene de la București, gazduite de Sala Polivalenta, au consemnat azi prima medalie pentru Romania.…

- Luptatorii de stil liber ai Republicii Moldova și-au propus sa urce pe podium la Campionatul European și sa aduca acasa cit mai multe medalii. In total, zece sportivi vor reprezenta țara la turneul continental, programat saptamina viitoare, la București. Au ramas citeva zile pina la Europenele de Lupta,…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost devansat de francezul Maxime Grousset si de italianul Alessandro Miressi. Romanul a inceput foarte slab, fiind…

- David Popovici s-a calificat, sambata seara, in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, cu al saselea timp. Popovici a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 48/100 in semifinale. Cel mai rapid a fost francezul Maxime Grousset, care l-a…