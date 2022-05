Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa joace, seniorii raman la sase puncte in fata locului de baraj. Succese juvenile in Liga Elitelor Politehnica Iasi a avut un sfarsit de saptamana cu numeroase motive de bucurie. Echipa de seniori, care a stat in etapa a IV-a a play-out-ului Ligii a II-a de fotbal, a fost avantajata de esecul…

- Seniorii Politehnicii au un test la Botosani, juniorii merg mai bine ca anul trecut Politehnica Iasi a revenit aseara la pregatire, dupa ziua libera primita luni. Antrenorul Costel Enache a stabilit un program intens in aceasta saptamana, in care campionatul este intrerupt. In urmatoarele trei zile…

- Alb-violetii au cedat la limita, scor 0-1, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in ultima partida de verificare a Politehnicii inainte de reluarea Ligii 2. Singurul gol al intalnirii de pe stadionul „Dan Paltinisanu” a fost marcat in prima repriza de catre Mihai Hecsko. Pe un vant destul de puternic, primele…