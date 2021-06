PUN: Numai prin Unire ajungem cu salariul minim la 10.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Unitatii Nationale, condus de Octavian Ticu, reafirmă că bunăstarea vine numai dinspre Vest, iar reunirea cu România și apartenența la UE aduc beneficii legate de piața forței de muncă, de nivelul salariilor și condițiilor de muncă, prin unificarea sistemului de salarizare și asistență…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi susține ca libertatea presei este garantia unei societați democratice și libere. In contextul Zilei mondiale a libertații presei, șeful Executivului a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru mass-media din Republica Moldova.…

- Astazi, 28 aprilie, se implinesc sapte ani de cind cetatenii Republicii Moldova beneficiaza de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeana. In aceasta perioada, milioane de cetateni au traversat liber spatiul comunitar. Republica Moldova a fost prima tara din componenta asociatiei de state numite…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a anunțat, marți, 13 aprilie, ca primește un salariu lunar de 15.600 de lei moldovenești, echivalentul a 732 euro, relateaza site-ul local Publika . Prin comparație, salariul lunar brut al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, este de 24.960 lei, conform…

- In anul 2020 forța de munca (populația activa) a Republicii Moldova, care include populația ocupata plus șomerii, a constituit 867,3 mii persoane, fiind in descreștere cu 5,7% fața de anul 2019 (919,3 mii).

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, marți, la Antena 3, ca „vor fi impuse, printr-un act legislativ de nivel național, unele masuri noi suplimentare, care vor intari masurile existente, fara sa ajungem la carantina ”. „Nici carantina de weekend, nici carantina generalizata”, a adaugat…