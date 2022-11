Stiri pe aceeasi tema

- Cum sunt afectați copiii de divorțul parinților In rubrica de astazi discutam cu dr. Catalin Luca, psiholog clinician, despre expertiza psihologica in cauzele de divorț cu minori și cum ii afecteaza pe copii separarea parinților. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/…

- Romania va beneficia de 221,5 milioane franci elvetieni (peste 1 miliard de lei) din contributia financiara nerambursabila aprobata de Parlamentul elvetian pentru coeziune economica si sociala pentru unele state membre ale Uniunii Europene, in vederea reducerii disparitatilor economice si sociale din…

- Intrebari și raspunsuri despre plangerea la CEDO Persoanele care au obținut in instanța o decizie definitiva, dar considera ca le-au fost incalcate drepturile, se pot adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Care este procedura și cat dureaza soluționarea unui dosar ne explica Anca Dragoi, avocat…

- Angajatul care considera ca a fost concediat abuziv poate contesta decizia la instanța de judecata, in termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicarii. Despre drepturile pe care le aveți daca sunteți concediați și cum contestați decizia angajatorului aflați de la Lucia Pascaru, avocat in…

- Romania vrea sa cumpere sistemul de aparare antiracheta Iron Dome (Domul de Fier) al Israelului. In cazul incheierii unui contract, Romania ar putea sa fie primul stat membru al Uniunii Europene (UE) care cumpara acest sistem, relateaza publicația Haaretz, preluata de News.ro. Iron Dome a intrat in…

- Klaus Iohannis va participa la consultari online cu lideri UE și NATO Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis va participa la consultari online, gazduite de președintele american, Joe Biden, cu lideri internaționali…

- In rubrica ”Puls Juridic” aflam ce sfaturi au polițiștii pentru elevii care au pașit in noul an școlar de la domnul subcomisar Ovidiu Iulian Apetrei, șef Birou Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ …

