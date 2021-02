Stiri pe aceeasi tema

- La început a fost doar „hamburgerul imposibil”, însa încetul cu încetul au aparut numeroase variante de carne falsa (produse obținute din materii prime de origine vegetala care „imita” gustul, aspectul și textura carnii) care determina creșterea acestui…

- Hyundai a lansat primul model al sub-marcii sale de vehicule electrice Ioniq, un crossover electric care promite autonomie maxima de 480 km și are în bord doua ecrane de 12 inci. Grupul coreean a dezvoltat o noua platforma și vrea sa vânda pe plan global în 2025 un milion de mașini…

- Pipistrel, un producator de avioane sloven, lucreaza la o aeronava regionala cu emisii zero, cu 20 de locuri, care ar trebui sa fie disponibila intre 2028 și 2030. Conceptul Miniliner prezentat recent ar putea zbura pe hidrogen, deși Pipistrel spune ca inca evalueaza diferite soluții de propulsie. Se…

- ​Apple a avut trimestrul trecut o cifra de afaceri de peste 100 miliarde dolari, depașind în premiera aceasta ”borna” în special datorita vânzarilor foarte bune pentru noul iPhone. Și profitul a fost consistent, crescând cu 29%, pâna la 28.7 miliarde dolari.…

- Primul val de ger cu care se confrunta Euro pa in iarna aceasta, care a dus la cresterea preturilor la electricitate si gaze naturale la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ar putea sa treaca in curand, insa impactul sau va fi resimtit si in lunile urmatoare, sustin analistii intervievati de Bloomberg,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat vineri ca in lume in ultimele 24 de ore au fost raportate 13.997 de decese asociate COVID-19, dintre care circa 6.300 au survenit in America si aproximativ 5.900 in Europa, relateaza agentiile internationale de presa, conform agerpres.ro. In Marea…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj va fi conectat cu 2 din cele mai mari hub-uri din Europa. Compania aeriana Blue Air va introduce din luna martie 2021 zboruri catre Londra Heathrow și Amsterdam. Zborurile vor fi operate cu o frecvența de 4 ori, respectiv de 2 ori pe saptamana, dupa urmatorul…

- Micii producatori de legume și fructe iși pot vinde produsele in magazinele Kaufland din Romania, cat timp piețele sunt inchise din cauza pandemiei Producatorii mici de legume-fructe din Romania, afectati de dificultati in aceasta perioada, pot utiliza suprafetele de vanzare din cadrul tuturor celor…