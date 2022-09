Stiri pe aceeasi tema

- Grevele declansate de angajatii companiilor aeriene continua sa creeze probleme, inclusiv in Europa. Spania este un ultim exemplu in acest sens, astfel ca romanii care vor sa calatoreasca pe calea aerului inspre si dinspre aceasta tara sunt sfatuiti sa se informeze din timp despre eventuale modificari…

- Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea Airbus sau Qatar Airways. Cei doi titani ai aviatiei duc de luni de zile o lupta publica rara, din cauza suprafetelor exterioare afectate a peste 20 de avioane destinate curselor pe distante lungi, despre care compania aeriana spune ca ar putea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, 30 iulie, intr-o conferința de presa, ca asteapta ca in toamna sa fie pusa in aplicare legea care permite vanarea cormoranilor. El a reluat afirmațiile din trecut, potrivit carora „coromoranii mananca mai mult peste decat romanii” și ca Romania…

- Vicepremierul Romaniei, Kelemen Hunor, trage un semnal de alarma in contextul in care pandemia de Covid-19, amplificata de razboiul din Ucraina, au schimbat intr-o perioada de timp relativ scurta evoluția economiei de peste 60 de ani. Din pacate, Europa se confrunta cu o criza acuta de gaze, iar prețul…

- Romanii care ar putea fi scutiți de la impozit și ar primi un salariu brut de 5.000 de lei. In Romania ultimilor ani, chiar și in pandemie, o parte din salarii au mai crescut. Dar in cazul unei categorii sociale, conform unui studiu recent, exista cele mai mici salarii din Europa. Daca ar fi sa […]…

- Aeroportul Otopeni a devenit un adevarat furnicar, indiferent de zi sau de ora, pentru ca in aceasta perioada tot mai mulți romani pleaca in vacanța. Cozi de sute de oameni s-au format inca de azi-noapte la ckeck-in, la controlul de securitate, la mancare și chiar și la toalete. David Ciceo, președintele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, despre o posibila revenire a examenelor de treapta, ca nu se gandeste a doua examene de treapta, dar se gandeste la o adaptare a accesului in invatamantul liceal, iar aceste lucruri sunt deja reflectate in draftul legii invatamantului preuniversitar,…

- Romanii considera ca poți sa faci economii prin cumparaturi online, astfel explicandu-se creșterea ponderii acestui tip de comerț in Romania. In contextul inflației ridicate din ultima perioada, romanii și-au adaptat comportamentele de cumparare. Un studiu arata ca 38 la suta dintre romani aleg, in…