- Un pui de urs lasat singur de mama sa a fost salvat de salvamontisti, in Cheile Varghisului, si a fost preluat de specialistii Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, urmand ca, dupa ce va fi ingrijit de veterinari, sa ajunga in Centrul de Reabilitare a Ursilor Orfani din muntii Hamas.

- Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata…

- Un caine prins sub o casa in urma avariilor produse de tornada care a facut prapad in Texas, a fost salvat de o echipa de jurnaliști, potrivit ABC30. Doi membri au auzit strigatele unui animal care venea de sub o casa, in timp ce echipajul instala echipamentul in jurul zorilor de duminica in Laguna…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala pe legea prin care personalul Agentiei Nationale de Integritate primeste spor de pana la 25% pentru suprasolicitare neuropsihica. Legea a fost adoptata saptamana trecuta nu este singura care vizeaza acordarea de noi beneficii angajatilor…

- ANAF a pierdut procesul cu o firma amendata pentru incalcarea sanctiunilor economice decise de UE impotriva regimului de la Kremlin. Directia Generala Antifrauda a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a pierdut in prima instanta procesul cu o firma romaneasca pe care a amendat-o pentru…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și președinte al CJ Neamț, a fost condamnat, vineri, definitiv de Curtea de Apel Brașov la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. In dosarul in care a fost condamnat, Arsene a fost acuzat ca ar fi luat bani pentru a interveni in 2013 la conducerea Agenției Naționale…

- Departamentul de Aparare al SUA se teme ca China ar putea folosi macaralele mari din porturile de marfa din SUA ca instrumente de spionaj, informeaza Agenția Nova. Potrivit ziarului „Wall Street Journal”, „unii oficiali ai securitații naționale și ai Pentagonului” considera ca macaralele mari de pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat hotararea Guvernului prin care steagul secuiesc ar fi trebuit sa devina drapelul municipiului Sfantu Gheorghe. Decizia a fost anunțata astazi intr-un comunicat al Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures. ICCJ a respins definitiv și irevocabil…