- Turistii care au mers duminica pe o plaja din Florida au avut parte de o surpriza complet neasteptata. Un urs a fost filmat in timp ce facea baie in mare. Cei care merg la acea plaja sunt obisnuiti sa vada delfini, pescarusi si chiar rechini. Desi au fost luati prin surprindere de aparitia unui urs,…

- Zece turisti, intre care se aflau un bebelus de 11 luni si patru copii cu varste pana in 11 ani, din judetul Timis, au fost salvati, luni, de o echipa complexa plecata in cautarea lor pe Cheile Salbatice ale Carasului, in zona localitatii Iabalcea.Turistii se ratacisera in zona, duminica dupa-amiaza,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova cu 7-6 (7/3), 6-4. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Carlos Alcaraz l-a invins duminica seara la Miami Open pe sarbul Dusan Lajovic cu 6-0 7-6(5) pentru a-și menține șansele de a-și apara titlul la turneul din Florida.Spaniolul a caștigat turneul de la Indian Wells și a trecut din nou pe prima poziție in clasamentul mondial saptamana trecuta și a continuat…