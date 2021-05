Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri au actionat in primele trei luni ale acestui an la nivel judetean cu toate aparatele radar pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei. Peste 300 permise de conducere au fost suspendate.

- Politistii, jandarmii, pompierii si politistii locali au controlat miercuri 127 de obiective economice din alimentatia publica, intr-un interval de trei ore fiind constatate si aplicate 56 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 90.000 lei, in urma verificarii modului in care se respecta masurile…

- In cursul lunii ianuarie, politistii locali constanteni din cadrul Serviciului Control Protectia Mediului au identificat proprietarii terenurilor virane din zona DN2A Popas Cismea, perimetrul curprins intre bd ul Tomis si lacul Siutghiol pe care erau depozitate deseuri municipale amestecate, precum…

- In intervalul 15.11.2020-02.03.2021, in urma acțiunilor intreprinse de polițiștii locali cu atribuții de circulație din cadrul DGPL privind autovehiculele fara stapan/abandonate pe domeniul public, au...

- Actiune desfasurata de politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia. Amenzi in valoare de peste 53.000 de lei.In perioada 24 28 februarie a.c., politistii rutieri din cadrul Poitiei municipiului Mangalia au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea incalcarii normelor rutiere privind viteza…

- Un barbat disparut de acasa este cautat, joi, de mai multe echipaje de la ISU și Poliție in raul Cibin, din Sibiu, existand suspiciunea ca acesta a fost ucis de un prieten de pahar. Polițiștii din Sibiu, impreuna cu pompierii, cauta, joi, in raul Cibin, din orașul Sibiu, un barbat despre care…

- La data de 20 februarie a.c. polițiștii valceni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta și reducerea efectelor generate de pandemia de Covid-19. Astfel, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu s-au sesizat din oficiu…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.166 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.193.720 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul…