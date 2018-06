Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Valcea, Arges, Olt si Dambovita, valabila pana luni la ora 24.00. Sub cod galben de inundatii sunt rauri din 20 de judete. Sub cod portocaliu de inundatii se afla bazine hidrografice din judetele Valcea, Arges, Olt si Dambovita, anunța mediafax.ro. Fenomenele se The post Puhoaiele sunt de nestavilit! Cod portocaliu de inundatii pe rauri din mai multe judete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .