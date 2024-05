Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Cupa internaționala D.K.M.T. Lugoj a avut la start peste 50 de sportivi, de la 6 cluburi din Romania și Serbia, iar printre concurenți s-au aflat și gimnaștii de la Reșița! S-au remarcat in special Andrei Titi și Robert Aioanei, care au reușit sa urce pe podiumul de premiere de mai multe ori!…

- La Braila se desfașoara in aceasta saptamana, intrecerile Cupei Romaniei la box pentru tineret, seniori U22.Pugiliștii de la CSM Constanța au avut marți un start in forța, din cei patru care au boxat, trei reușind sa termine victorioși. La categoria 60 kg, Daniel Angelo Tutunea s-a impus clar la puncte,…

- Clubul Daniel Boxing Campia Turzii este prezent in aceasta saptamana cu patru sportivi la Cupa Romaniei de Tineret și Seniori U22 Masculin – Braila 2024. La competiția ce se desfașoara in Sala de Box Carantina, antrenorul Daniel Dandoczi ii va urca in ring pe urmatorii sportivi: Alex Cojocaru – categoria…

- Intrecerile Cupei Romaniei la box pentru tineret si seniori Under 22 se desfasoara in aceasta saptamana la Braila. Pugilistii de la CSM Constanta au avut un start in forta, dintre cei patru care au boxat trei reusind sa termine victoriosi. La categoria 60 kg, Daniel Angelo Tutunea s a impus clar la…

- REȘIȚA – CSM Reșița, secția de arte marțiale mixte de contact, a participat sambata, 20 aprilie, la Cupa Moșnița 2024, cu 6 sportivi și a obținut numeroase medalii! Chisalița Rayan, in varsta de 4 ani, la categoria 20 kg, la primul sau meci a ieșit invingator și a obținut medalia de aur. Stoica Cezar,…

- In weekend-ul precedent, la Braila, a avut loc Cupa Romaniei de cadeti la box. A fost o competitie disputata, la care au participat 200 de sportivi din toata tara, de la toate cluburile. De asemenea, nivelul de pregatire al pugilistilor a fost unul ridicat, iar cei mai valorosi au performat. Printre…

- OȚELU ROȘU – Campionatul European de kickboxing ICO 2024 a avut loc in perioada 12-14 aprilie, iar din partea Romaniei a participat doar clubul ACS Complex Gym Oțelu Roșu! „Am obținut un meritat loc 3 pe națiuni și locul 5 pe cluburile participante. Am fost reprezentați de doar 4 sportivi care au obținut…

- REȘIȚA – CSM Reșița, secția de arte marțiale mixte de contact, a participat la Campionatul Național Freestyle Kickboxing organizat de FRFK, cu cinci sportivi! Campionatul a fost structurat pe mai multe probe de concurs, insa echipa reșițeana a concurat doar la proba de K1! Sportivul Doroftei David a…