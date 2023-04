Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Crețiu, unul dintre cei mai longevivi angajați ai Primariei Bistrița și șeful Direcției Servicii Publice, parasește instituția, potrivit unor surse Bistrițeanul.ro. Astazi este ultima sa zi de lucru. Deocamdata nu se știe cine il va inlocui. Surse Bistrițeanul.ro spun ca astazi este ultima zi de…

- Vineri, in jurul orei 15:30, pe o strada din Capitala, o minora a decedat, dupa ce a fost tamponata de un troleibuz. Tragedia a avut pe strada Mircea cel Batran din sectorul Ciocana. Poliția susține ca fata a decedat pe loc. Poliția și ambulanța sunt la fața locului. Deocamdata, nu se știe daca copilul…

- Consiliul Județean este dispus sa cedeze Primariei Bistrița doua terenuri, unul pe strada 1 Decembrie și altul pe strada Bistricioarei, pentru a face parcari. Vrea, in schimb, cladirea de pe strada Albert Berger, unde a funcționat Universitatea Tehnica. Consilierii județeni vor vota in ședința de saptamana…

- Dupa ce constructorul MIS Grup a precizat intr-o informare publica faptul ca nu ar fi știut de termenele limita ale celor doua proiecte de care se ocupa : Linia Verde și axa de transport Garii – Nasaudului, primarul Ioan Turc a precizat intr-o emisiune televizata ca firma și-a asumat in scris aceste…

- Betlar Construct, investitorul imobiliar care se pregatea sa ridice nu mai puțin de 4 blocuri pe strada Granicerilor, 3 cu 4 etaje și doua retrase și unul cu 3 etaje și unul retras, „taie din inalțime” și vine cu un proiect mai prietenos cu zona, dupa ce vecinii au ajuns chiar sa protesteze și chiar…

- USR Campia Turzii atrage atenția ca din cauza unor lucrari la rețeaua de apa și canalizare de pe strada Barițiu, traficul rutier a fost deviat pe o strada care figura cu sens unic, fara ca o parte dintre șoferi sa fie informați in acest sens, iar din acest motiv apar situații conflictuale de ”prioritate”.…

- Incepand din acest an, la Primaria Bistrița a fost implementat un sistem electronic de pontaj. Se pare ca acesta aduce mai multa disciplina, iar dimineața angajații sunt mai punctuali, spune edilul municipiului. Sistemul electronic de pontaj a fost implementat in Primaria Bistrița din acest an, mai…

- Una dintre firmele aparținand familiei Sighiartau se pregatește sa ridice doua blocuri de locuințe in vecinatatea Colegiului Tehnic INFOEL. Se pare ca cele doua cladiri ar urma sa aiba 9 etaje, iar proiectul a primit deja avizul de oportunitate din partea Primariei Bistrița. Vecinii au contestat proiectul…