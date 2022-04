Stiri pe aceeasi tema

- Sa publici conținut de calitate in online este un instrument eficient și de recomandat prin care poți sa creezi autoritate și notorietatea pentru branduri, indiferent de domeniul din care acestea fac parte. Agenții de digital și clienți trebuie sa știe ca este important ca aceste campanii de conținut…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, a anunțat lansarea KidsUkraine, platforma online pentru gestionarea, in timp real, a situației copiilor ucraineni care intra in Romania.

- Platforma de sprijin pentru Ucraina dezvoltata de Code for Romania va prelua functionalitatea actualei Platforme – ”Ucraina – Impreuna ajutam mai mult” si va fi structurata pe doua sectiuni: cereri si oferte de cazare si cea in care vor fi gestionate resursele in ceea ce priveste hrana, produsele de…

- Oblyo Digital Agency impreuna cu Weboratory Capital anunța pentru data de 1 martie 2022 lansarea primei platforme automatizate din Romania ce va permite organizarea campaniilor media intr-un mod eficient, de la planificarea articolelor și pana la publicarea și monitorizarea acestora: Publyo™. Publyo™ a…

- Dupa un proces de rebranding, magazinul online de camași Hulbert.ro a devenit Merer.ro, iar odata cu aceasta schimbare a fost lansata o noua platforma online, diversificata gama de produse și dezvoltata capacitatea de producție. Alin Merer, fondatorul magazinului online, a vorbit in cadrul unui interviu…

- Oblyo Digital AgencyOblyo Digital Agency este o agenție SEO care se remarca printr-un proiect cu adevarat remarcabil. Este vorba despre Publyo™, un sistem original, unic pe piața romaneasca, special creat pentru a crea mai multa transparența cand vine vorba de publicarea și monitorizarea articolelor…

- Gigantii media americani Comcast Corporation si ViacomCBS Inc au anuntat joi ca SkyShowtime, noua lor platforma comuna pentru difuzarea de continuturi audiovizuale pe internet, a primit toate avizele legale si ca lansarea acestui serviciu de streaming va avea loc in Europa la sfarsitul acestui an,…

- Platforma www.instruiri.cnpm.md vine in ajutorul angajatorilor, specialiștilor din sfera resurselor umane, precum și al celor interesați de domeniul legislației muncii, și a fost dezvoltata de Confederația Naționala a Patronatului din Moldova (CNPM) cu asistența Organizației Internaționale a Muncii…