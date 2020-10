Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Sindicatului Salariatilor din Asistenta Sociala (SSAS) Bacau au anuntat, vineri, ca vor declansa actiuni de protest, incepand cu data de 19 octombrie, din cauza nemultumirilor legate de neplata salariilor si a stimulentului de risc in contextul infectarilor cu SARS-CoV-2 pentru angajatii…

- Angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau, declanșeaza acțiuni de protest care vor continua pana la blocarea totala a activitații, in cazul in care revendicarile nu sunt soluționate. In grija lor se afla 833 de adulți și 1084 de copii din 22 de centre.Ei…

- Un nou focar de COVID-19 a fost inregistrat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova, acesta fiind la Centrul de Servicii Sociale "Sfantul Andrei" din Ploiesti care functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Potrivit datelor comunicate,…

- Salariatii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt, membri ai organizatiilor sindicale, vor demara saptamana viitoare miscari de protest din cauza ca nu si-au primit salariile pe luna septembrie, iar institutia nu mai are bani de functionare. Potrivit…

- 92 de noi cazuri de COVID 19 raportate de catre Institutul National de Sanatate Publica, mentin Iasul pe locul III, dupa Bucuresti si Prahova. La nivel national, 2.121 de persoane au fost diagnosticate cu infectia cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Tot in 24 de ore, 73 de persoane diagnosticate…

- Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi, Tiberiu Bantas, a declarat vineri ca in prezent la Centrul ‘C.A. Rosetti’ numarul total al beneficiarilor cu Covid-19 a ajuns la 55. Potrivit sursei citate, in urma testarii pentru Covid-19 efectuate…

- Sectorul HoReCa este un sector foarte important pentru România, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu, precizând ca din punct de vedere economic ar deschide restaurantele „mâine”, însa este vorba si despre…

- Patru angajați de la Direcția Generala de Asistența Sociala și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Un numar de 28 de persoane au fost izolate acasa, dintre care...