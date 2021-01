Stiri pe aceeasi tema

- Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite la 20 ianuarie, a anuntat luni sefa interimara a Politiei Capitoliului din Washington, Yogananda Pittman, citata marti de DPA, potrivit AGERPRES. Deputatul USR Emanuel Ungureanu…

- Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite, pe 20 ianuarie, a anuntat sefa interimara a Politiei Capitoliului din Washington, Yogananda Pittman, scrie agerpres . Pittman a preluat conducerea de la Steven Sund, dupa ce acesta a…

- Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al Statelor Unite la 20 ianuarie, a anuntat luni sefa interimara a Politiei Capitoliului din Washington, Yogananda Pittman, citata marti de DPA. Pittman a preluat conducerea de la Steven…

- Miercuri s-a dat alarma la cladirea Capitoliului din Washington, atunci cand trebuia validat Joe Biden ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Susținatorii lui Donald Trump au pornit un adevarat asalt, iar unul dintre protestari a intrat in interior cu coarne de bizon pe cap! Barbatul a fost arestat!

- Cei patru manifestanți care au murit in SUA in timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, in timp ce Congresul se pregatea sa certifice victoria lui Joe Biden, au fost identificați. Este vorba de doua femei și doi barbați, cu varste intre 34 și 55 de ani, a anunțat poliția din Washington.

- Protestatarii au luat cu asalt cladirea Capitoliului, in ziua validarii ca președinte al Statelor Unite ale Americii a lui Joe Biden. Susținatorii lui Donald Trump riposteaza violent, fiind declarata stare de asediu la Washington!

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat luni, intr-o declaratie de presa, ca vrea sa lucreze impreuna cu Statele Unite dupa victoria lui Joe Biden in alegerile de la 3 noiembrie, devenit al 46-lea presedinte al Statelor Unite, relateaza AFP, informeaza News.ro.Joe Biden ”cunoaste bine Germania”,…