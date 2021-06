(Publicitate) Vacanțe frumoase în apropiere! Foarte multa lume a ales in ultimii ani sa-și petreaca vacanțele de vara, in special, in țari aflate in apropiere. Exista locuri minunate in țari precum Bulgaria, Croația, Turcia, Serbia, Grecia sau Rusia. Peste tot am intalnit persoane care, de foarte mulți ani, merg chiar și in city breakuri in Bulgaria, Grecia sau Turcia. Condițiile de cazare sunt foarte bune iar prețurile de foarte multe ori sunt mai accesibile decat cele din Romania! Ce puteți vizita in Bulgaria? La o distanța de doar 65 de km de localitatea Vama Veche, pe malul Marii Negre se afla orașul Balchik. Un oraș istoric foarte atragator… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

