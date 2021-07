(Publicitate) Tu știi ce este în trend în acest sezon? Iată 3 modele de încălțăminte potrivite pentru vară! A venit vara, iar temperatura de afara te obliga sa inlocuiești hainele groase cu rochițe și cizmele cu sandale. Dupa o iarna lunga și grea in care probabil visai la ce ținute vei avea imediat ce va veni caldura, a venit timpul sa le porți și sa fii in pas cu ultimele tendințe. Atat in materie de haine, cat și de incalțaminte, exista mai multe variante din care poți alege, potrivite pentru toate gusturile, dar daca vrei sa vezi care sunt cele mai comune modele de incalțaminte, citește in continuare acest articol.Iata ce modele de incalțaminte sunt perfecte pentru vara!SandaleSandalele sunt o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sediul I.S.U. Brașov s-a desfașurat un workshop in care au fost prezentate mai multe modele de caști de pompieri. Multumim reprezentanților „CASCO” pentru ca au dat curs invitației noastre si pentru modul profesionist de gestionare și buna colaborare de care au dat dovada, au spus reprezentanții…

- Norvegia a amanat luni pentru "sfarsitul lui iulie, inceputul lui august", cel mai devreme, ridicarea cvasitotala a restrictiilor sanitare pentru a se proteja impotriva unui eventual al patrulea val al pandemiei de COVID-19 din cauza variantei Delta, relateaza AFP. "Evolutia ramane pozitiva", a declarat…

- Norvegia a amanat luni pentru "sfarsitul lui iulie, inceputul lui august", cel mai devreme, ridicarea cvasitotala a restrictiilor sanitare pentru a se proteja impotriva unui eventual al patrulea val al pandemiei de COVID-19 din cauza variantei Delta, relateaza AFP. "Evolutia ramane pozitiva",…

- Iubirea este un lucru minunat. Momentul in care doua suflete pereche se intalnesc este unic in viațǎ. De aceea, relația trebuie protejata și susținuta de ambii parteneri pentru cǎ, din pacate, viața nu inseamna numai lapte și miere, ci și eforturi de ambele pǎrți, compromisuri și mai ales un plan pentru…

- Nu-ți face nicio placere sa speli rufele? Mașinile de spalat de astazi includ o mare varietate de noi caracteristici, aplicații și setari care faciliteaza mult spalarea hainelor. Și daca includeți și un model de mare capacitate in ecuație, atunci totul devine și mai ușor. Vrem ca mașina de spalat sa…

- 10 modele de ochelari de soare in trend in 2021 Ochelarii de soare nu reprezinta doar niște accesorii practice care te ajuta sa-ți ferești ochii de razele solare sau sa-ți ascunzi chipul in zilele in care nu te simți chiar cea mai frumoasa femeie din lume! Ba din contra, reprezinta acel item care poate…

- Dupa cațiva ani de calatorit confortabil pe tron in primul carucior, este timpul ca fiecare copil sa se desparta de el. Unii micuți nu sunt de acord sa-și piarda poziția de bebeluș ingrijit și nu renunța atat de ușor. Alții, din mai multe motive, au nevoie de mai mult ajutor pentru a se deplasa, inclusiv…