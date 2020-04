(Publicitate) MIHAI LEU LANSEAZĂ PROVOCAREA CONCURSULUI #SUPERSTAMACASA! Autor: Silviu Elisei, Superbet. Faza a doua a concursului #SuperStamAcasa revine cu o noua etapa și mai incitanta. In anul 1997 a ridicat o țara intreaga in picioare cucerind o centura mondiala a boxului profesionist, acum este alaturi de tine și ai ocazia sa inveți de la acesta primele taine din lumea boxului. Mihai Leu, fostul pugilist roman și actual SuperAmbasador Superbet, lanseaza a treia provocare a concursului #SuperStamAcasa. Ai șansa sa-ți incerci talentul de luptator și sa caștigi premiul etapei, un voucher de 500 de lei la magazinul eMAG și un extra premiu de 500 de lei pe contul tau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

