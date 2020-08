(Publicitate) Cum te poate ajuta o agenție web design și development în promovarea afacerii tale Afla cum o agenție de web design te poote ajuta in promovarea afacerii tale. Sa ai un website și o pagina pe cele mai cunoscute rețele de socializare nu este suficient in 2020, anul in care majoritatea afacerile s-au mutat in mediul online și in care fiecare potențial client cauta informațiile de care are nevoie pe motoarele de cautare. Pretențiile au crescut atat din partea Google, cel mai important motor de cautare, cat și din partea utilizatorilor, aceștia au nevoie de mai multa informație și de website-uri optimizate corespunzator. Este eficient sa ne punem in pielea utilizatorului atunci… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

