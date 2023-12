PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ DOS. EX. nr. .1245/2023DATA: 19.09. 2023 PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Subsemnatul Pisculungeanu VIad-Adrian, Executor Judecatoresc in cadrul B.E.J, FISCULUNGEANU VLAD ADRIAN, cu sediul in Circumscriptia Judecatoriei Pitești și competența in circumscripția Curții de Apel Pitești, in conformitate cu dispozitiile art. 839 alin 1 c.p.c. aduc la cunostiința generala ca: in data de 19.12.2023, orele 12:00, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

