Circulația camioanelor prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea va fi restricționata, dupa ce autoritațile din Ucraina au anunțat inchiderea traseului Reni-Odessa din cauza ninsorilor.

Autoritatile din Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au prins 33 de cetateni din Bangladesh, India si Pakistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua autoutilitare incarcate cu paleti si materiale de constructii, potrivit Agerpres.

Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au oprit la intrarea in tara, marti, un TIR incarcat cu 19.720 de kilograme de deseuri aduse din Polonia, care urmau sa fi descarcate la un agent economic din Prahova, incarcatura fiind intoarsa la expeditor pentru ca nu se indeplineau conditiile…

Autoritațile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac 2 au blocat intrarea in țara a unui tir incarcat cu peste 18 tone de deșeuri textile provenite din Germania, care in acte erau trecute drept imbracaminte destinate unei firme din județul Valcea, anunța Rador.

Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au blocat intrarea in tara a unui TIR incarcat cu 18,1 tone de deseuri textile provenite din Germania, care in documente erau trecute ca imbracaminte destinata unei firme din Romania, potrivit Agerpres.Potrivit Garzii de Mediu Arad, soferul…

Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 29 de migranti din diferite state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu mobila, potrivit Agerpres.

Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta noapte se desfașoara un transport agabaritic pe traseul Timișoara-Autostrada A 1-Punctul de Trecere a frontierei Nadlac, anunța Rador.

Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 15 cetateni din Turcia si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care mergeau in vestul Europei, potrivit Agerpres.