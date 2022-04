Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, luni, la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta un proiect de lege care sa permita Executivului sa ia decizii rapide atat in privința situației de securitate, cat și in gestionarea crizei refugiaților de razboi din Ucraina. Șeful PSD, Marcel…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa si de securitate Josep Borrell a avertizat ca actuala criza din Ucraina se poate raspandi si in alte regiuni, precum Balcanii de Vest, Georgia si Republica Moldova, scrie BTA. Rusia nu se va opri in Ucraina, a mai spus luni Borrell in cadrul conferinței…

- In legatura cu situația de securitate din regiune, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a emis luni o declarație, prin care indeamna autoritațile ucrainene la o soluționare pe cale pașnica a tuturor divergențelor survenite in actualele condiții.

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, vineri, prima sedinta comuna la Chisinau, urmand ca premierul Nicolae Ciuca sa aiba convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu."Maine, Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova vor tine prima sedinta comuna…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni. Conform unui comunicat de presa al administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte…

- Fostul deputat al Platformei DA, Alexandru Slusari, se arata indignat dupa ce, ieri, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) s-a intrunit de urgența in ședința, unde s-a discutat despre situația din sectorul energetic al țarii. Intr-o postare pe o rețea de socializare, Slusari scrie ca a ajuns…