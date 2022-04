Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul unui martor ocular surprinde momentul in care o mașina arde dupa ce șoferul sau s-a izbit de poarta de la Ambasada Rusiei din Romania.Videoclipul martorilor oculari de miercuri (6 aprilie) a aratat o mașina in flacari dupa ce șoferul care s-a izbit de poarta ambasadei Rusiei la București…

- Razboiul si invadarea Ucrainei au facut din presedintele Rusiei, Vladimir Putin, persoana cu cea mai proasta reputatie din istoria internetului, care este ”inundat” cu mii de stiri si mesaje de dispret la adresa sefului de la Kremlin, potrivit unor informatii date publicitatii miercuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat rolul tarii sale in medierea dintre Rusia si Ucraina, joi, in timpul unei convorbiri telefonice de 45 de minute cu omologul sau american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Apararea antiaeriana ucraineana blocheaza in mare parte accesul armatei ruse in spatiul aerian ucrainean, analizeaza un oficial american, insa puterea de lupta superioara a Rusiei are capacitatea de a coplesi apararea ucraineana, avertizeaza el, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernul ucrainean spune ca rezistența țarii fața de Rusia este o lupta pentru a asigura viitorul Europei, potrivit BBC . Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul Apararii Oleksi Reznikov a laudat soldații, poliția, personalul medical și de asemenea civilii care s-au inarmat. „Uitați-va. Mulți și-au…