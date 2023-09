Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Metz, antrenata de tehnicianul roman Laszlo Boloni, a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, formatia RC Lens, anunța news.ro.Metz a deschis scorul pe Stade Bollaert-Delelis, prin Joel Asoro, in minutul 37. Lens a marcat prin Elye Wahi, in minutul 65, dar arbitrul asistent…

- Echipa franceza PSG a invins duminica seara, in deplasare, formatia Olympique Lyon, scor 4-1, intr-un meci din etapa a patra a campionatului francez, Ligue 1. Parizienii conduceau cu 4-0 la pauza, scrie news.ro.Elevii lui Luis Enrique nu au ridicat piciorul de pe acceleratie in prima repriza de pe…

- Echipa Farul Constanta a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-0, forrnatia Universitatea Craiova, intr-un meci al etapei a saptea din Superliga. Louis Munteanu a inscris ambele goluri ale invingatorilor.Constantenii au cerut penalti la contactul din careu dintre Zajkov si Mazilu, in minutul…

- Echipa CFR Cluj a invins luni seara, in deplasare, scor 4-3, formatia Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a sasea din Superliga. U Cluj a condus cu 2-0.Universitatea Cluj a avut o prima repriza excelenta, in timp ce echipa lui Andrea Mandorlini s-a bazat, in primul rand, pe portarul Razvan…

- Echipa franceza FC Metz, antrenata de tehnicianul roman Laszlo Boloni, a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Olympique Marseille, in primul meci al etapei a doua din Ligue 1, scrie news.ro.Olympique a deschis scorul pe stadionul Saint-Symphorien, printr-un jucator…

- Selectionata Romaniei a invins clar echipa Portugaliei, cu scorul de 31-24 (11-9), marti, in Grupa a IV-a intermediara a Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru).

- Chindia Targoviște și-a aratat din nou colții in amicale. Sambata dupa-amiaza, formația dambovițeana a invins cu 2-0 pe Sepsi Sfantu Gheorghe II, intr-un joc susținut la baza sportiva „Campoverde” din Ghimbav. Golurile formației targoviștene in disputa cu covasnenii au fost marcate de Andrei Blejdea…

- Echipa Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut o victorie clara in primul ei meci la Campionatele Europene Universitare care au loc in Podgorica (Muntenegru). Formația suceveana a trecut cu 49-21 de gruparea Colegiului Regal din Londra. Echipa USV Suceava mai are de jucat cu Universitatea…