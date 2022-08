Stiri pe aceeasi tema

- PSG, campioana din Ligue 1, a triumfat in Supercupa Franței, scor 4-0 cu Nantes (caștigatoarea Cupei) pe arena Bloomfield din Tel-Aviv. Kylian Mbappe a fost marele absent al primului meci oficial din noua stagiune pentru PSG. Starul francezilor era suspendat, iar antrenorul Christophe Galtier și-a…

- In ciuda numeroaselor speculatii despre viitorul sau la PSG, brazilianul Neymar si-a exprimat sambata dorinta de a continua la campioana Franței in acest sezon, informeaza Agerpres . „Vreau sa raman la club. Pana acum, clubul nu mi-a spus nimic, asa ca nu stiu ce planuri are pentru mine“, a declarat…

- PSG, fara fotbalistii sai vedeta Kylian Mbappe si Neymar, a invins-o vineri cu 2-0 pe divizionara secunda Quevilly pe Camp des Loges din Saint-Germain-en-Laye, acest meci amical fiind primul pentru campioana Frantei sub comanda antrenorului Christophe Galtier, informeaza AFP. Fii la curent…

- Luis Campos (57 de ani), noul consilier pe teme sportive de la PSG, il vrea pe Christophe Galtier (55) ca antrenor la campioana Franței. PSG continua revoluția la nivel administrativ, inceputa cu demiterea directorului sportiv Leonardo Nascimento de Araujo. Desparțirea de antrenorul din ultimul an…

- Portughezul Jose Mourinho ar fi unul dintre marii favoriți sa-l inlocuiasca pe Mauricio Pochettino in funcția de antrenor al lui PSG, informeaza talkSPORT. Cum Pochettino nu a reușit sa aduca Liga Campionilor cu un vestiar in care sunt nume precum Mbappe, Neymar sau Lionel Messi, formația din capitala…

- Neymar jr. (30 de ani) il felicita pe Kylian Mbappe (23) pentru decizia de a ramane la PSG in loc sa semneze cu Real Madrid. Totodata, brazilianul explica motivele din spatele unui prim sezon dezamagitor al lui Lionel Messi (34) in capitala Franței. Curtat insistent de Real Madrid, clubul pe care l-a…

- Atacantul Kylian Mbappe s-a hotarat sa ramana la Paris Saint-Germain, cu care este sub contract pana pe 30 iunie, dupa ce a ezitat mult timp in conditiile in care era curtat de Real Madrid, a anuntat sambata presa din Franta si Spania, citata de AFP. L’Equipe, Marca, Le Parisien-Aujourd’hui en France…

- Idrissa Gana Gueye (32 de ani), mijlocaș la PSG, nu s-a regasit pe foaia de joc pentru meciul campioanei Franței de sambata, scor 4-0 cu Montpellier. Presa din Hexagon speculeaza ca motivul absenței este prezența culorilor curcubeului pe tricouri. Etapa trecuta, toate echipele din Ligue 1 au purtat…