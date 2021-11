Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul da asigurari vineri ca livrarile de gaze naturale rusesti catre Europa nu vor fi suspendate, in pofida unor amenintari ale Belarusului de a inchide robinetul unui important gazoduct care traverseaza teritoriul belarus, in cazul impunerii unor sanctiuni europene din cauza crizei migratiei…

- Consiliul Republican al PL s-a intrunit ieri in ședința. In cadrul acesteia s-a decis ca pina la alegerea noului președinte, activitatea partidului va fi coordonata de Președintele de Onoare, Mihai Ghimpu, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. „Totodata, Consiliul a aprobat modificari in statul…

- Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana la care poate accesa banii pentru…

- Manchester City are cel mai scump lot din Europa, potrivit unui studiu efectuat CIES, care tine cont de suma tuturor indemnizatiilor de transfer. Actuala echipa a lui Manchester City a fost construita cu un cost de 926 de milioane de lire sterline, ceea ce o face cea mai scumpa echipa din Europa. Rivala…

- "Cred ca singura solutie pentru Romania o reprezinta aceasta coalitie. Ii astept sa se intoarca, sa stea la masa, chiar dupa aceasta motiune, sa vina la masa, sa discutam si sa gasim solutii. Cel mai simplu era sa gaseasca un ministru al Justitiei, era cel mai usor de rezolvat in aceasta criza. Din…

- "Acest Plan National de Investitii a fost dezbatut in coalitie. Am acceptat sa obtinem din partea partenerilor de coalitie propuneri de imbunatatire legate de transparenta, de criterii obiective, de proceduri care sa fie clare, de selectare a proiectelor, ca atare si eu, ca presedinte al PNL, sustin…

- Un proiect privind contractarea unei finantari rambursabile interne sau externe in valoare de 120 de milioane de lei, cu o maturitate de 15 ani, va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului Judetean Ilfov. Conform proiectului supus dezbaterii publice, presedintele CJ Ilfov, Hubert Petru…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…