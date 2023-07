PSG l-a transferat definitiv pe Mauro Icardi la Galatasaray

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia internationala de scrima (FIE) a ridicat suspendarea sabrerei ucrainene Olga Harlan, descalificata de la Campionatele Mondiale care au loc la Milano (Italia) pentru ca nu a strans mana adversarei sale din Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In urma acestei decizii, Olga Harlan va putea…

- Doua echipaje romanesti au obtinut, vineri, calificare in finalele A la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret U23 de la Montemor-o-Velho (Portugalia), astfel ca numarul echipajelor tricolore care se vor bate pentru medalii a ajuns la sapte, potrivit Agerpres.Iulian Serghei…

- Simona Halep este din nou indragostita. Cel puțin așa susțin mulți dintre fanii ei, dupa ce i-au vazut ultimele postari. Jucatoarea de tenis a divorțat de Toni Iuruc acum zece luni, iar acum pare pregatita de o noua relație, chiar daca trece printr-o perioada foarte agitata, in condițiile in care așteapta…

- Cheng Wentao si Shi Haoyu au cucerit medalia de aur pentru China in proba de duo mixt la inot artistic, sambata, la Campionatele Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia), informeaza agentia Xinhua. CITESTE SI Messi a marcat golul victoriei lui Inter Miami 10:34 30 Dezvaluiri teribile despre Simona…

- Galatasaray l-a transferat definitiv pe atacantul Mauro Icardi (30 de ani), dupa ce il imprumutase in sezonul trecut, și pe mijlocașul Leandro Paredes (29 de ani), pentru care a platit 10 milioane de euro, respectiv 6 milioane. Galatasaray se intarește și continua sa transfere jucatori importanți. Astazi…

- Simona Halep (31 de ani, 34 WTA), suspendata provizoriu pentru dopaj din luna octombrie, a dezvaluit ca procesul sau a fost amanat din nou, la solicitarea Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis (ITIA).

- Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis ITIA a facut un nou anunt in ce o priveste pe Simona Halep, care actualmente este suspendata provizoriu ca urmare a testarii pozitive pentru substanta interzisa Roxadustat la US Open, in august anul trecut. De data aceasta, ITIA vorbeste despre probleme…

- Simona Halep „tradeaza” FCSB inaintea finalei cu Farul de duminica. Sportiva a transmis un mesaj prin care i-a incurajat pe jucatorii echipei gazda și le-a spus ca au alaturi de ei pe cel mai bun antrenor și fotbalist din istoria Romaniei. Se refera, desigur, la Gheorghe Hagi, Simona Halep susține Farul…