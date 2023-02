Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

Emirul Qatarului, seicul Tamim bin Hamad al-Thani, este asteptat, intr-o vizita rara, la Paris, unde ar urma sa fie prezent si pe Parc des Princes la meciul din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor dintre PSG si Bayern Munchen, potrivit news.ro.

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani) va fi in formula de start și in turul cu Tottenham Hotspurs, dar probabil ca in manșa a doua, la Londra, va apara Mike Maignan, indisponibil la AC Milan de mai bine de cinci luni. Din sezonul 2018-2019, ultimul la FC Nantes, n-a mai aparat Ciprian Tatarușanu in atat de…

- Paris Saint-Germain a fost eliminata surprinzator in optimile de finala ale Cupei Frantei. Cu vedetele Lionel Messi si Neymar pe teren din primul minut, gruparea de pe "Parc des Princes" a pierdut meciul jucat in deplasare cu Olympique Marseille cu 1-2.

- Paris Saint-Germain se afla in conflict cu autoritațile din Paris, dupa refuzul acestora de a vinde stadionul Parc des Princes, condiție pusa de proprietarii qatarezi pentru viitoarele investiții.

- Echipa feminina de baschet ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat in optimile de finala ale FIBA EuroCup, dupa ce a trecut la pas, cu scorul de 90-44 (27-7, 20-10, 25-19, 18-8), de Basket Namur Capitale (Belgia), intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru mansa secunda a 16-imilor…

- Spectacol, emoție, dramatism, 6 goluri in 120 de minute și inca 6 la loviturile de departajare. Coechipier la PSG, Messi și Mbappe au stralucit in finala de pe Lusail Stadium cu 3 goluri, respectiv 2, plus cate unul la „loteria penalty-urilor” care a fost caștigata de Argentina.

Polonia s-a calificat miercuri seara in optimile Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, deși a pierdut cu 2-0 in fața Argentinei. Mexic a caștigat cu 2-1 cu Arabia Saudita, insa a terminat doar pe locul 3, la egalitate de puncte cu Polonia, dar cu un golaveraj mai slab.