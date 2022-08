Stiri pe aceeasi tema

Christophe Galiter a debutat cu dreptul pe banca celor de la PSG, campioana Franței caștigand „Trophee des Champions" (Supercupa Franței), dupa ce a invins duminica deținatoarea cupei, FC Nantes, scor 4-0, pe „Bloomfield Stadium" din Tel Aviv.

Un nou sezon fotbalistic e gata sa se deschida in Franța! PSG și Nantes se intalnesc in meciul din Supercupa, eveniment care a fost "transferat" in Israel și va avea loc la Tel Aviv, azi, de la 21:00. Kylian Mbappe va fi marele absent al primului meci oficial din noua stagiune pentru PSG. Starul francezilor…

Echipele Paris Saint-Germain si Nantes, protagonistele Supercupei Frantei, meci programat duminica, la Tel Aviv, vor primi fiecare aproximativ cate un milion de euro, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro.

PSG, fara fotbalistii sai vedeta Kylian Mbappe si Neymar, a invins-o vineri cu 2-0 pe divizionara secunda Quevilly pe Camp des Loges din Saint-Germain-en-Laye, acest meci amical fiind primul pentru campioana Frantei sub comanda antrenorului Christophe Galtier, informeaza AFP.

Atacantul Kylian Mbappe s-a hotarat sa ramana la Paris Saint-Germain, cu care este sub contract pana pe 30 iunie, dupa ce a ezitat mult timp in conditiile in care era curtat de Real Madrid, a anuntat sambata presa din Franta si Spania, citata de AFP. L'Equipe, Marca, Le Parisien-Aujourd'hui en France…

Formatia FC Nantes a castigat Cupa Frantei, sambata seara, invingand in finala echipa OGC Nice, scor 1-0, pe Stade de France.