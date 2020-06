Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații acuza ca relansarea economica a țarii in viziunea PNL se concentreaza in jurul elementului central al guvernarii Orban, ”vidul”, care inseamna ”#bataiadejoc cu creditele pentru firme prin IMM INVEST, prin care umilesc zeci de mii de antreprenori”. Guvernul a promis din martie ca lucreaza…

- PSD vrea sa dea stimulente de reinserție firmelor care vor sa angajeze persoane ce și-au pierdut locul de munca pe timpul starii de urgența sau pe cei care s-au repatriat de la 1 martie. Aceasta este una dintre cele 28 de masuri declarate in planul partidului pentru relansarea economiei. Social-democrații…

- Imaginea a fost publicata initial de Rodica Nassar, care a avut mai multe mandate de deputat din partea PSD. "Poza este facuta in biroul premierului Ludovic Orban, la etajul 1, in Victoriei, in cabinetul Ion Antonescu. In același birou au stat Boc, Nastase și Tariceanu. Premierii care nu au…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, in Parlament, la „Ora premierului” ca Guvernul pregatește un plan de reconstrucție a economiei pe baze sanatoase. Premierul a prezentat masurile pe care le pregatește Guvernul. Orban susține ca pana acum aproape 5.000 de credite au fost deja aprobate in cadrul…

- Guvernul a adoptat luni PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat seful Cancelariei Guvernului, Ionel Danca. Proiectul de lege prevede masuri din domeniile economic, medical sau al transporturilor. Proiectul a fost transmis catre…

- Purtatorul de cuvânt al PSD Lucian Romascanu a solicitat, sâmbata, Guvernului sa precizeze pe ce baza legala se vor limita drepturile si libertatile cetatenilor în perioada starii de alerta. Social democratul acuza Guvernul ca nu dorește o testare în masa a populației pentru…

- PSD a anuntat, marti, ca daca Guvernul nu ia masuri in cazul parintilor care, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta, nu vor avea cu cine sa lase copiii in casa, va actiona pentru adoptarea rapida a unui act normativ in Parlament. "Parintii nu au cu cine sa lase copiii acasa. Pentru ca scolile…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca timpul nu ne permite acum dezbateri in Parlament, pentru ca suntem in stare de urgența, din cauza pandemiei de coronavirus și, din acest motiv, pachetul de legi propuse de Guvernul Orban ar trebui sa fie aprobat, „daca nu exista lucruri strigatoare la cer,…